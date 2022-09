Il sacerdote scomparso nel nulla a Milano

Un sacerdote è scomparso a Milano. Il prete, un 39enne originario del Ciad, si chiama Mbaihornom Donatein. A diffondere i suoi dati è l'associazione specializzata nella ricerca di persone scomparse, Penelope Lombardia. "Donatien - scrive l'ente - ha preso un treno da Locarno, in Svizzera per raggiungere Milano e da lì prendere un treno per Roma, dove però non è mai arrivato. Potrebbe essere ancora a Milano e in difficoltà", spiegano.

Il prete, stando a quanto riferito nell'annuncio, è scomparso domenica 18 settembre. Era arrivato in Stazione Centrale e avrebbe dovuto prendere un treno per Roma ma non lo ha fatto. Nei giorni 19 e 20 settembre è stato segnalato ancora a Milano ma di lui non si hanno notizie. Ha con sé il telefono cellulare ma risulta spento.

Alto 1.75, il sacerdote - sugli 80 kg - indossava jeans blu scuri, scarpe blu e un maglione nero, stando a quanto riferito dalle ultime persone che l'hanno visto. Inoltre, non indossava abiti religiosi, né il collarino ecclesiastico. "Chiunque dovesse vederlo può contattare le forze dell'ordine al 112 oppure l'associazione Penelope Lombardia al 380 7814931", l'appello nel post.

Il prete scomparso a Milano