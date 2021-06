Blackout a Milano, Sala: "Serve un piano di investimento serio"

I blackout che hanno colpito varie aree di Milano tra lunedì e martedì preoccupano anche il primo cittadino Giuseppe Sala. Il sindaco, a margine dell'inaugurazione della nuova sede Inps milanese, ha commentato così la situazione. "Ne ho parlato con i vertici di A2a perché obiettivamente è una situazione che non può funzionare. C'è da dire - ha detto Sala - che molti dei problemi sono radicati nel tempo quindi serve un piano di investimento serio. Vigileremo e la mia attenzione sulla questione c'è totalmente".

Giornate di blackout a Milano

Lunedì il blackout ha interessato il centro di Milano. Unareti ha spiegato che, intorno alle 15.30, si è verificato un guasto sulla rete di distribuzione dell'energia elettrica, interessando "alcune utenze delle vie del centro storico" come la Galleria, via Borgonuovo, via Marino, via Verdi, via Manzoni e piazza Scala. Unareti ha riparato il guasto dopo averlo individuato. Il blackout ha fatto saltare la connessione internet di Palazzo Marino e si è quindi deciso di sospendere la seduta che in quel momento era in corso.

Martedì, alcuni quartieri a Nord sono rimasti senza energia elettrica anche la sera. Unareti, ha assicurato che le operazioni di riattivazione "hanno richiesto l'intervento sul posto di operatori specializzati". La causa dei guasti, secondo Unareti, è l'eccessivo aumento dei consumi di energia, dovuto alle alte temperature e quindi al maggiore utilizzo di condizionatori d'aria: un aumento, negli ultimi due giorni, del 25% rispetto alla scorsa settimana.

Investimenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica

"Per superare i disservizi che possono verificarsi in presenza di aumenti di carico sulla rete - spiega Unareti, in linea con il sindaco Sala - sono necessari ingenti investimenti che richiedono tempi lunghi per poter essere portati a termine. Per questo motivo e per sostenere la crescente richiesta di energia elettrica da parte della Città, Unareti ha progressivamente aumentato gli investimenti sulla rete di Milano".