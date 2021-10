No green pass, Sala. "Percorso va concordato, altrimenti cortei incontrollabili"

"Se non si indica dove si va, il corteo è incontrollabile, a meno che non si ricorra alla forza, ma non credo sia il caso". Queste le parole del sindaco Beppe Sala a commento delle ultime manifestazioni contro il green pass a Milano.

"Bisogna (sempre) indicare il percorso e concordarlo - ha detto il primo cittadino al campus del Politecnico-Bovisa di via Durando, a margine dell'evento 'Women's Forum G20 Italy: Humanising the cities of the future: the Champions of inclusive green', rispondendo ai giornalisti sul corteo - non autorizzato - contro la certificazione verde di sabato che, ha sottolineato Sala, in questo senso "è l'unica eccezione vista in questi anni".

La protesta - la 13esima organizzata a Milano contro il green pass - si è svolta - ancora una volta - senza che il percorso fosse stato preavvisato: tra questura e manifestanti, infatti, non era stato trovato un accordo, perché i no green pass chiedevano di revocare i Daspo emessi nei confronti di alcuni di loro e di poter passare vicino ad alcuni luoghi ritenuti sensibili, come via Fatebenefratelli, le sedi di sindacati e le redazioni di giornali.

Dopo il corteo in centro di sabato, una quarantina di persone verranno denunciate per interruzione di servizio pubblico, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e manifestazione non preavvisata. Negli attimi più concitati della manifestazione le forze dell'ordine avevano arrestato un 20enne romeno e un 58enne italiano. Altre 8 persone, invece, erano state denunciate a piede libero per gli stessi reati nella giornata di domenica. Sono circa un centinaio, invece, i manifestanti che erano stati identificati dalle forze dell'ordine.

L'orda Novax in centro a Milano

I manifestanti, circa 10mila persone riunitesi senza preavviso, avevano attraversato il centro tentando, senza riuscirci, di avvicinarsi alla Regione Lombardia, alla sede del Corriere della Sera e alla Cgil. Al termine del corteo si erano verificati alcuni piccoli tafferugli tra polizia e manifestanti.