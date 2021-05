Sala sul Ddl Zan: “Milano sempre di più la città dell’inclusione e libera dall’odio”

Il sindaco di Milano, Giuseppe sala, non potrà essere sabato prossimo alla manifestazione indetta all’Arco della pace da diverse associazioni a sostegno del ddl Zan contro l’omofobia, ma la sua adesione ideale è “convinta e completa”. Lo ha detto in un videomessaggio pubblicato su Facebook nel quale ha definito il disegno di legge “uno strumento importante per combattere tutte le discriminazioni”, “per costruire un presente e un futuro in cui le persone non abbiamo paura di essere chi sono” e “uno strumento di libertà e di progresso” perché tutela le persone “allargando di fatto i casi già previsti dalla legge Mancino”.

La libertà, ha osservato il primo cittadino, “non è fare quello che ci pare, ferendo, colpendo e facendo del male agli altri”. Il ddl, a suo parere, “non tocca la libertà di espressione” e chi sostiene questa tesi è “in malafade”. Sala ha inoltre fatto una promessa elettorale: “Milano continuerà a essere città contro ogni discriminazione per cui se sarò rieletto avrà una delegata o un delegato del sindaco per le politiche contro le discriminazioni”. Quanto ai Giochi olimpici invernali del 2026 il suo obiettivo è farne il grande evento “più inclusivo di sempre”.

Per diventare “sempre di più la città dell’inclusione e libera dall’odio” Milano, ha continuato Sala, “ha bisogno anche che venga approvato in fretta il ddl Zan perchè il tempo è scaduto”. Tra i provvedimenti adottati dalla sua Amministrazione negli ultimi anni contro le discriminazioni il primo cittadino ha citato il sostegni ai Pride “fino a non molti anni fa cosa forse impensabile per il Comune di Milano”. Ha evidenziato poi “il profondo lavoro nelle scuole con il progetto sulla cultura delle differenze, contro il bullismo e le discriminazioni”, la “Casa dei diritti, un luogo dove si può denunciare le discriminazioni subite e trovare sostegno”, così come le “Case arcobaleno”.