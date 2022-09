L'uomo che salta su un'auto e poi aggredisce gli agenti

Un uomo di 27 anni, un cittadino marocchino con precedenti, è stato arrestato domenica sera a Milano con le accuse di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver spaccato un'auto e aggredito gli agenti.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, poco prima delle 22, il 27enne ha pensato bene di salire su una Dacia che era parcheggiata in strada in via Cassano d'Adda, iniziando a saltare sul veicolo. All'arrivo dei poliziotti, allertati da alcuni residenti, l'uomo li ha aggrediti per cercare di guadagnarsi la fuga, ma è stato bloccato, anche se non senza fatica.

Per lui sono quindi scattate le manette. Il proprietario dell'auto, un 35enne, è stato contattato dagli agenti e ha formalizzato denuncia.