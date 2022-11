Saluti romani per Ramelli: otto condannati per "manifestazione fascista"

Tutti condannati. La Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di assoluzione di primo grado per gli 8 imputati finito a processo con l'accusa di manifestazione fascista - una violazione della legge Mancino - per aver fatto il saluto romano alla commemorazione del 2016 per Sergio Ramelli, lo studente ucciso sotto casa sua nel '75 in un agguato organizzato da uomini della sinistra extraparlamentare.

Gli otto sono stati condannati a 2 mesi di reclusione e a 200 euro di multa ciascuno. I giudici della quarta sezione penale della Corte, presieduti da Emanuela Corbetta, hanno accolto il ricorso presentato dall'ex pm milanese, Piero Basilone che aveva chiesto al tribunale condanne fino a 5 mesi. In primo grado per tutti gli imputati era arrivata l'assoluzione, ora cancellata dall'Appello.

Tra le persone condannate ci sono Stefano del Miglio, uno dei leader di Lealtà e Azione, e Duilio Canu, attualmente presidente del Movimento Nazionale La Rete dei Patrioti. I giudici hanno tre mesi per depositare le motivazioni della sentenza. Le difese potranno invece presentare ricorso in Cassazione contro la condanna.