Saluto romano, Cassazione: "Reato solo se c'è pericolo per l'ordine pubblico"

Le sezioni unite della corte di Cassazione hanno annullato la condanna nei confronti di otto persone che avevano fatto il saluto romano in un corteo. I fatti risalgono al 29 aprile 2016, data in cui si è tenuta una manifestazione di commemorazione di estrema destra. Secondo la Cassazione, per il saluto romano va contestato l’articolo 5 della legge Scelba del 1952 che parla di reato di apologia del fascismo.

Gli otto erano stati dapprima assolti in primo grado, nel 2020, per insussistenza dell’elemento soggettivo. Poi, nel 2022, condannati con riferimento alla legge Mancino datata 1993 che punisce le ideologie discriminatorie. Ma la corte oggi ha annullato e rinviato ad altra sezione della corte d’appello di Milano.

Durante l’udienza, l’avvocato generale della Cassazione, Pietro Gaeta, ha sostenuto che il saluto romano rientra nella legge Mancino “quando realizza un pericolo concreto per l’ordine pubblico”, sottolineando che la “nostra democrazia è forte e sa distinguere”. Commemorazione, quindi, distinta dal potenziale pericolo per l’ordine pubblico.