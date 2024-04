Soccorsi due canoisti intrappolati nel fiume: il video del salvataggio in elicottero

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Due canoisti sono stati recuperati nelle acque del fiume Ticino, all'altezza del comune di Vizzola in provincia di Varese. Gli uomini sono stati salvati dall'elicottero Drago 150 dei vigili del fuoco decollato da Malpensa. I due si erano ribaltati nel fiume ed erano rimasti intrappolati nella vegetazione circostante. L'operazione di salvataggio è stata particolarmente complessa a causa della piena del fiume e ha richiesto l'intervento anche dei sommozzatori.

Per riportare a terra i canoisti i soccorritori hanno strutturato una serie di operazioni di salvataggio. Un sommozzatore si è occupato di posizionare i due uomini un modo da essere in sicurezza. Un secondo operatore si è calato per imbracare gli uomini intrappolati. Infine, l'equipaggio del Drago 150 ha eseguito le manovre di recupero.

Gli uomini sono stati portati a terra e consegnati ai soccorritori del 118 che hanno provveduto alle prime cure e al trasporto in ospedale.