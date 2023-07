Cade nel Naviglio a Milano, salvato dai vigili del fuoco

Un uomo che era caduto nelle acque del Naviglio Grande è stato salvato dai vigili del fuoco. È successo nel pomeriggio di mercoledì 12 luglio poco prima della Darsena. L'uomo, un 49enne che aveva alzato parecchio il gomito, ha rifiutato di essere accompagnato in ospedale.

Tutto è accaduto poco dopo le 15.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'uomo, stando a quanto appreso da MilanoToday, era in balia della corrente del corso d'acqua artificiale e non riusciva a guadagnare la riva. Ad accorgersi di ciò che stava accadendo e a chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno fermato un mezzo del 115 di passaggio.

I vigili del fuoco hanno tratto in salvo l'uomo che successivamente è stato affidato alle cure del 118, sul posto con un'ambulanza. Dopo i primi accertamenti ha rifiutato le cure mediche. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.