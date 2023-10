Ha un arresto cardiaco sul treno, salvato col defibrillatore. E Italo gliene dona uno

Quando è questione di vita o di morte, a fare la differenza possono bastare pochissimi minuti. Questo è il motivo per cui, sempre di più, cresce la sensibilità verso i sistemi salvavita come i defibrillatori, utilissimi per un primo intervento in attesa del soccorso. Ne sa qualcosa Rolando, milanese a cui è stata recentemente salvata la vita a bordo di un treno Italo ad alta velocità, durante un viaggio.

Per 'celebrare' l'evento, la società gli ha donato martedì un defibrillatore, e lui lo ha messo a disposizione dell'autoambulanza dei Cavalieri di Malta della Lombardia. "È stata un'esperienza forte - ha commentato Antonella, la capotreno in servizio quel giorno - ma sono felice di avere rivisto oggi Rolando con la sua famiglia. Siamo intervenuti in una situazione di emergenza, pronti ad affrontarla grazie alla formazione ricevuta".

"Ringrazio Italo e il suo team per essere intervenuti prontamente, il loro apporto è stato fondamentale", ha aggiunto Rolando: "Desidero a mia volta donare il defibrillatore per metterlo a disposizione di tutta la comunità lombarda, per aiutare chi come me può trovarsi in situazioni critiche, nelle quali anche i dettagli fanno la differenza".

Defibrillatori sui treni

Tutti i treni Italo sono dotati di due defibrillatori, che si possono trovare anche nelle biglietterie e nelle lounge. Negli anni, grazie a questi strumenti, sono stati salvati 5 passeggeri a bordo treno e in stazione. L'ultimo in ordine di tempo è stato proprio Rolando, a bordo di un treno partito da Roma. "Investiamo da anni per garantire la sicurezza delle nostre persone e dei viaggiatori, non solo a bordo treno. Nel tempo abbiamo implementato le misure e ampliato la formazione per dare un apporto concreto all’intera comunità. Siamo orgogliosi che il nostro impegno si traduca, come nel caso che celebriamo oggi, in azioni concrete", ha dichiarato Fabio Sgroi, direttore Health & Safety di Italo.