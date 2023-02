Salvatore Garzillo, il cronista respinto dall'Ucraina: "Sono in black list e non so perché"

Bloccato mentre stava andando a fare il suo lavoro. Respinto poco dopo la frontiera mentre cercava di raggiungere quei posti che aveva "visitato" soltanto qualche mese prima per fare il suo mestiere: vedere con i suoi occhi, scrivere e raccontare. Il tutto senza sapere il perché.

È la storia di Salvatore Garzillo, giornalista napoletano di 35 anni, di base a Milano, freelance e collaboratore di Ansa Lombardia, Fanpage e di alcune testate internazionali. Lo scorso anno, poco dopo lo scoppio del conflitto con l'invasione russa in Ucraina, Salvatore è partito e ha trascorso un paio di mesi nel Paese, visitando numerose città, spingendosi fino alle trincee, narrando quale fosse la realtà in una Nazione martoriata da una guerra che nessuno - se non la Russia - aveva cercato e voluto.

Il 14 febbraio, dopo qualche mese passato in Italia, il 35enne era riparto perché avrebbe voluto raggiungere nuovamente kyiv per continuare nel suo racconto. Avrebbe voluto, appunto. Perché questa volta gli è stato negato l'ingresso in Ucraina, che evidentemente lo considera un ospite indesiderato. "Ero sul treno e subito dopo il confine sono saliti a bordo i militari per il controllo dei passaporti. Il collega che era con me ha potuto continuare, mentre a me è stato detto che ero sulla black list dei servizi segreti", spiega Garzillo. Così, il cronista viene fatto scendere dal convoglio, viene accompagnato in un ufficio di polizia, dove viene trattenuto per qualche ora, e poi riaccompagnato - nel cuore della notte - in Polonia.

Sabato scorso il ritorno a Milano, perché anche l'ultima possibilità di entrare in Ucraina era ormai svanita. Cosa abbia fatto per entrare in black list, Salvatore non lo sa ancora. Nel 2014 il cronista era stato in Donbass per raccontare quello che in quel momento era il fronte di guerra più "forte". Era stato lì e aveva pubblicato reportage su Corriere della Sera e su altre testate decisamente lontane dalla propaganda filorussa. Eppure - ma è solo un'ipotesi -, uno dei motivi del respingimento potrebbe essere proprio quel periodo trascorso nel Paese ormai nove anni fa, anche se lo scorso anno lo stesso cronista non aveva avuto problemi a rientrare in Ucraina, cosa che tra l'altro ha fatto diverse volte negli anni scorsi.

Ad ora, Garzillo non sa perché il suo nome sia nella black list dei servizi di Kyiv - dove pare ci siano altri sette giornalisti italiani -, né quando e se questo "ban finirà". Però sa quello che avrebbe voluto fare durante questo nuovo viaggio nelle terre del conflitto. Il suo progetto era raccontare la guerra attraverso i disegni, attraverso delle immagini realizzate da lui in alcuni casi utilizzando la terra raccolta nel punto in cui quello "schizzo" è stato messo su carta. L'idea nasce "per essere sicuri di portar via un pezzo di realtà". Per il momento, però, a lui uno sguardo su quella realtà pare essere vietato.