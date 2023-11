"Salvini deve morire": la minaccia della baby gang al leader della Lega

Spray nero. Tre parole: "Salvini deve morire". Una scritta contro il ministro delle infrastrutture e dei trasporti del governo Meloni è apparsa nelle scorse ore sulla facciata del palazzo al civico 1 di piazzale Libia, in zona Porta Romana a Milano.

Sotto il "murale" è stata lasciata la sigla Z4, che potrebbe rimandare a una baby gang già nota nella zona 4 del capoluogo meneghino. A marzo del 2022, infatti, alcuni componenti del gruppo - otto ragazzini, tutti minorenni - erano stati arrestati dai carabinieri perché accusati di una serie di aggressioni e rapine messe a segno tra il Corvetto e Calvairate, proprio nel "loro" quartiere. Nella baby gang, avevano accertato gli investigatori, c'erano anche giovanissimi appena 12enni, ma già violenti e pronti a condividere sui social - insieme ai complici più grandi - le minacce alle altre "bande".

Proprio sui social, il leader della Lega ha postato una fotografia della scritta indirizzata a lui: "Sabato manifesteremo a Milano per difendere i valori dell’Occidente e censurare qualsiasi forma di violenza e antisemitismo", ha scritto facendo riferimento all'appuntamento del 4 novembre in largo Cairoli. "Chi pensa di spaventarci, come qualche baby gang che mi ha minacciato di morte imbrattando un palazzo nella mia città, si sbaglia di grosso", ha assicurato il ministro. "Mi dispiace per i proprietari dell’immobile: spero che gli idioti vengano identificati e puniti facendo ripulire le scritte. Avanti - ha concluso -, senza paura e col sorriso".

"Non è banale, è la fase acuta di un odio pericoloso", il commento di Alessandro Verri, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Milano. "La firma, cioè quella di una baby gang, è l’ennesima dimostrazione che a Milano ci sia una sottovalutazione del fenomeno. I più giovani sono lasciati allo sbando, chi finisce nella rete di queste baby gang si forma ad odiare. Non è accettabile vedere scritte che inneggiano alla morte, piena solidarietà al ministro Matteo Salvini. Ci impegneremo a pulire le scritte sul muro nel più breve tempo possibile", ha garantito Verri. “Ci aspettiamo una ferma condanna da parte del centrosinistra e dal sindaco Sala. Magari anche un atto di responsabilità: ammettano la colpa di non aver investito sui giovani nelle periferie e di aver trascurato che con la creazione dei ghetti, Milano è diventata come Parigi, Bruxelles, Marsiglia, una città con zone franche dove crescono odiatori", ha concluso.

"Solidarietà al vicepremier Matteo Salvini" è arrivata anche dal senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, capogruppo in commissione antimafia a Palazzo Madama. "Il clima di odio di questi giorni richiede a gran voce una presa di distanza netta: auspico - le sue parole - che ci sia da parte di tutti senza distinzione di colore politico”" "Grande preoccupazione per una Milano abbandonata a sé stessa e sempre più pericolosa. Lascia sgomenti questo clima di odio. Ci aspettiamo una ferma condanna da parte di tutte le forze politiche e una presa di coscienza collettiva sulla necessità di abbassare i toni del confronto. Una condanna bipartisan - ha evidenziato il sottosegretario di stato Alessandro Morelli - senza se e senza ma”.