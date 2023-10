Alla fine non ce l'ha fatta. È morto Samuel Dilas, giocatore di basket di 24 anni in forza alla Virtus Lumezzane - società cestistica della provincia di Brescia - che era ricoverato nel reparto di terapia intensiva per un grave malore che lo ha colpito nella serata di venerdì.

Classe 1999, originario di Novellara, in provincia di Reggio Emilia, Dilas giocava nel campionato di Serie B nazionale a Lumezzane dal 2021 dopo avere giocato nella Unieuro Forlì e prima ancora ad Avellino.

Venerdì sera Dilas, stando a quanto riferito da BresciaToday, ha lamentato un dolore alla gamba destra, dolore che poi si è esteso al resto del corpo. Proprio venerdì mattina era stato dimesso dopo due settimane di ospedale a causa di una polmonite. Dopo i primi dolori, il ritorno al Civile di Brescia, dove poi è stato sottoposto a un'operazione d'urgenza, alla quale sono seguiti diversi trombi. Sembra non ci sia correlazione tra la polmonite e la successiva trombosi, le cui cause potrebbero essere attribuibili a una malattia congenita.

La Virtus Lumezzane, che aveva chiesto e ottenuto il rinvio della partita in programma domenica a Padova, ha annunciato la tragedia su Facebook: "La Virtus Lumezzane profondamente addolorata e sconvolta si trova costretta a comunicare la scomparsa di Samuel Dilas", si legge in un post con la foto del 24enne che sta per schiacciare a canestro.