Sante Gaiardoni, campione di ciclismo, è morto nel Milanese

È morto a Motta Visconti, nel Milanese, il ciclista e campione olimpico Sante Gaiardoni. Aveva 84 anni e, nel 2006, si era anche candidato a sindaco di Milano con una lista civica autonoma. Nel 2020 era rimasto vedovo di Elsa Quarta. Lascia la figlia Susy.

Nato a Villafranca di Verona nel 1939, a 18 anni vinse il campionato italiano di tandem con Sergio Bianchetto, ripetendosi l'anno dopo con Giacomo Zanetti. Le prime vittorie su velocità arrivarono nel 1959, con la sconfitta del rivale Valentino Gasparella. Il 1960 fu un anno straordinario per Gaiardoni: prima, a Roma, batté il record mondiale di velocità dilettanti sui 200 metri (11''). Poi, sempre a Roma, alle Olimpiadi, vinse due medaglie d'oro: in velocità e nel chilometro a cronometro.

Passato al professionismo, vinse i mondiali di velocità nel 1963 dopo essere arrivato secondo (al Vigorelli di Milano) l'anno precedente; in seguito, sempre ai mondiali di velocità, ottenne due bronzi e, nel 1970, l'argento. Si ritirò nel 1971, mettendosi a vendere biciclette in un negozio in piazza Napoli a Milano. Nel 2006 tentò l'avventura politica con una sua lista civica, candidandosi a sindaco della città. Vinse Letizia Moratti per il centrodestra, mentre il campione di ciclismo arrivò nono su 10 candidati, con poco più di 500 voti corrispondenti allo 0,08%.