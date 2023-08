Incidente sulle Dolomiti, cede il ponte: milanese in ospedale

Un escursionista milanese di 54 anni è rimasto ferito a causa del crollo di un ponte di legno sul fiume Piave a Rifugio Piani del Cristo (comune di Sappada, provincia di Udine). È successo nel pomeriggio di lunedì 14 agosto.

Tutto è accaduto nel primo pomeriggio. Il ponte, stando a quanto ricostruito, sarebbe stato innescato dal cedimento di un'asse portante. Il 54enne è caduto nel fiume dopo un volo di due metri procurandosi una frattura esposta alla caviglia e al femore. È stato un suo amico a chiamare il 112, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e il soccorso alpino.

La prima persona a prestare soccorso è stata un'infermiera di passaggio che ha aiutato i soccorritori a immobilizzare le gambe del 54enne. Considerata la serietà dei traumi è intervenuta l'eliambulanza che ha sbarcato il team dei soccorsi con il.verricello. L'escursionista è stato posto su una barella e posizionato in un sacco verricellabile, successivamente è stato sollevato dall'elicottero e accompagnato in ospedale. Non è in pericolo di vita. Dopo le operazioni di soccorso il personale del soccorso alpino si è fermato sul posto per mettere in sicurezza il ponte.