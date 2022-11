Sara, morta a 53 anni a Mediaset

Lutto a Mediaset. Nelle scorse ore la 53enne Sara Monzani, impiegata nella mensa del campus dell'emittente televisiva di Cologno Monzese, è morta dopo aver accusato un malore mentre si trovava al lavoro.

Il dramma si è consumato sabato mattina, quando la donna si è accasciata al suolo mentre si trovava proprio all'interno della sede Mediaset. Soccorso dai medici di un'ambulanza e un'auto medica del 118, la vittima era poi stata trasportata in pronto soccorso nel vicino ospedale San Raffaele. Dove però poche ore dopo i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

"È scomparsa improvvisamente e prematuramente all'età di 53 anni Sara Monzani, che lavorava nel servizio ristorazione del campus Mediaset di Cologno Monzese", hanno annunciato da TgCom24, testata proprio della galassia Mediaset. "Lavoratrice indefessa, sempre gentile, disponibile e sorridente con tutti. Il direttore Paolo Liguori e la redazione di Tgcom24 si stringono alla famiglia in questo momento di dolore", il ricordo del giornale.