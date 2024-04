Sara Prandoni morta a 23 anni per un malore mentre era al lavoro

Prima il malore, poi la corsa al pronto soccorso. I medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita, ma è stato tutto inutile. È morta Sara Prandoni, commessa che lavorava in un negozio di telefonia del centro commerciale di Rescaldina che si era sentita male proprio sul posto di lavoro nel pomeriggio di giovedì 25 aprile.

Tutto è successo poco prima delle 14 quando la giovane è crollata improvvisamente a terra. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. La giovane, rianimata sul posto, è stata trasportata in ospedale con la massima urgenza. Poco dopo il tragico epilogo.

Per il momento non è chiara l’esatta causa della morte, è stata disposta l’autopsia sul corpo della 23enne, nata e cresciuta a Olgiate Olona.

“Non avrei mai pensato di scrivere sapendo che non leggerai mai - ha scritto sui social Giorgia, amica di Sara -. Vorrei poterti dire un sacco di cose , mi consola forse dire che probabilmente le stai già guardando. Mi manchi , sembrerà stupido ma è vero. Mi manca il tuo messaggio stupido, la tua risata, la tua faccia buffa, il tuo lamentarti.. perché ti lamentavi sempre però mi piaceva ascoltarti. Mi sento un vuoto dentro non lo so spiegare... Come faccio adesso ? A chi racconto le mie cazzate.. chi ci sarà sempre anche quando ho un caratteraccio.. E poi Con chi vado al mc nelle ore più strane. È surreale. Inspiegabile”.