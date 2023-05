La consigliera Silvia Sardone aggredita con sassi e mattoni

Sassi, gavettoni e minacce. Visita decisamente movimentata al campo rom di Monte Bisbino per Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega. La politica meneghina si trovava nell'insediamento insieme a una troupe del programma tv "Fuori del coro", quando è finita nel mirino dei residenti.

"Sono stata aggredita a sassate dai rom residenti nel campo di via Monte Bisbino a Milano durante un sopralluogo. Diversi bambini e adolescenti, aizzati dagli adulti, ci hanno lanciato di tutto: sassi, massi e persino mattoni. I rom ci hanno anche tirato acqua per mandarci via da quello che considerano loro proprietà privata", ha raccontato la Sardone in una nota. "Spiace constatare, per l’ennesima volta, che i bambini e i ragazzi siano indirizzati agli insulti, alla violenza, all’illegalità e alla delinquenza. In altri contesti questi ragazzi sarebbero stati tolti alle famiglie, dove sono i servizi sociali? Qui un ragazzo di 17 anni, spingendomi, mi ha detto: “Tanto sono minorenne”. Il senso di impunità all’interno di questo insediamento irregolare è a livelli estremi", ha proseguito la consigliera leghista.

"Qui risiedevano anche numerosi ladri acrobati che svaligiavano gli appartamenti di calciatori e vip. È lo stesso campo dove anni fa fu ripresa una rom che dichiarava tranquillamente di voler tirare un proiettile in testa a Salvini. Monte Bisbino è un covo di educazione all’illegalità, delinquenza e degrado: cosa aspetta il comune di Milano per chiuderlo una volta per tutte?", ha chiesto la Sardone. "Zone franche come queste, nel 2023, non possono esistere a Milano. Sala imposti il navigatore e venga a farsi un giro qui, a due passi dall’area Expo: scoprirà che da queste parti non servono ciclabili o piazze tattiche ma - ha concluso - il ripristino delle minime condizioni di vivere civile".