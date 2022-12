Precipita nella tromba del montacarichi: gravissimo un uomo

Un operaio di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato all'interno del vano di un montacarichi in un capannone di Saronno (Varese) nel pomeriggio di venerdì 23 dicembre.

Tutto è accaduto poco le 15 in un'azienda al civico 16 di via Raffaello Sanzio, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Saronno, sul posto insieme agli ispettori dell'Ats e ai vigili del fuoco di Varese. Le condizioni del 56enne, precipitato da circa 3,5 metri di altezza, sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso.

L'uomo, tratto in salvo dai pompieri, è poi stato trasportato con l'elicottero al pronto soccorso di Varese. Le sue condizioni sono delicate.