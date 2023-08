La sartoria clandestina dentro il capannone totalmente "oscurato"

Una sartoria clandestina è stata scoperta a Busto Arsizio dalla polizia locale. All'interno i lavoratori, che quasi certamente vivevano nel posto di lavoro, nel quale non venivano rispettate le normative sulla sicurezza. Tutto è iniziato quando si è verificato un via vai insolito nei pressi del capannone, e i sospetti sono aumentati quando è stato notato che i vetri dello stesso erano completamente oscurati.

Si è così deciso di effettuare un'ispezione, con la partecipazione degli agenti della locale, dei tecnici di Ats e del nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri. All'interno del capannone la scoperta del laboratorio di sartoria. Sono stati trovati alcuni lavoratori, cinesi e irregolari in Italia. Non entrava luce a causa dell'oscuramento dei vetri, e le condizioni igienico-sanitarie non erano adeguate. Scoperto anche un locale con un dormitorio e una cucina, il che fa sospettare che alcune persone vivessero dentro il capannone.

Le autorità hanno disposto la sospensione dell'attività e sequestrato sia capi d'abbigliamento sia materiale tessile. Tre lavoratori sono risultati senza permesso di soggiorno e sono stati segnalati alla questura, mentre i titolari sono stati denunciati per le violazioni sull'abusivismo edilizio, la legge sull'immigrazione e la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.