La sartoria di Milano che vende droga 'come il camper di Breaking Bad'

Una sartoria che distribuiva metanfetamina, la droga del famoso camper di Breaking Bad, rifornendo gli spacciatori. È quanto ha scoperto la polizia di Stato che ha arrestato tre persone.

Nei giorni scorsi a finire in manette con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti sono stati un cittadino cinese incensurato e due filippini pluripregiudicati per lo stesso tipo di reato. La loro attività illecita è stata smascherata dagli investigatori di Porta Genova che hanno accertato come un negozio di sartoria e riparazioni, in zona Trenno, di cui è titolare il cinese, fosse una vera e propria centrale di rifornimento di shaboo.

Monitorando attentamente i movimenti di un uomo e una donna filippini, poi, gli agenti hanno notato un appartamento in via Giacosa che i due condividevano con una famiglia di connazionali: una volta entrati nell'abitazione, i poliziotti hanno trovato la donna, 31enne agli arresti domiciliari, e l'uomo, 26 anni e sottoposto all'obbligo di firma.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti due grammi di metanfetamina, denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi, dei quali i due si sono assunti la piena responsabilità. Dall'analisi del traffico telefonico dei due, inoltre, sono risultati contatti con il cinese, 43 anni.

Vincendo le resistenze e le menzogne dell'uomo circa il proprio domicilio, gli agenti sono riusciti a entrare nell'appartamento posto sopra la sartoria, all'interno del quale sono stati rinvenuti e sequestrati 23 grammi di shaboo e sette di cocaina, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Nel complesso, durante le due perquisizioni, sono stati sequestrati 11.800 euro, presunto frutto delle attività di spaccio.