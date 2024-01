Il pusher con due sassi di cocaina da 60mila euro e quasi 10mila euro cash

Cocaina, ancora da tagliare e quasi 10mila euro in contanti. È il 'bottino' che gli agenti della Squadra investigativa del Commissariato Sesto San Giovanni hanno portato a casa durante l'arresto di uno spacciatore.

L'incontro tra poliziotti e pusher avviene in viale Valtellina a Sesto San Giovanni (Milano). È lunedì sera. In un'auto, c'è un uno straniero che ha un atteggiamento sospetto. Ha parcheggiato in via Asiago per poi restare in auto nell'attesa di qualcuno. Quando vede le divise, l'uomo prova disperatamente a liberarsi di alcune dosi di cocaina dalla sua tasca del giubbotto. È un 26enne. Ha 8 dosi di cocaina termosaldate e pronte per la vendita per un totale di 3,65 grammi e 260 euro in contanti in banconote di diverso taglio.

Dopo aver tentato anche di depistare gli agenti riferendo di abitare in un altro paese in provincia di Monza, i poliziotti risalgono alla sua vera residenza, in via Francesco Pelizzari a Vimercate (Monza Brianza). Nell'armadio della camera da letto, gli investigatori di via Fiume trovano infatti due sassi di cocaina non tagliata dal peso totale di 464 grammi con un valore di mercato di circa 60mila euro, due bilancini di precisione e diverso denaro per un totale di oltre 9mila euro.