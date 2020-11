Milano, altro "assalto" dei vandali: sassaiola contro il tram 9 di Atm, vetri sfondati. Foto

Altro weekend, altro blitz dei vandali. Nuovo "sfregio" a un mezzo di Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico meneghino e che nelle ultime settimane si sta trovando a fare i conti con una serie di "attacchi" contro i propri veicoli.

L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto sabato sera in zona Precotto, dove si trova uno dei depositi della società di Foro Bonaparte. Ignoti - al momento non risultano persone identificate - hanno scagliato dei sassi contro un tram della linea 9, che in quel momento era diretto proprio al "parcheggio".

Le pietre hanno centrato i vetri del mezzo distruggendone un paio e causando altri danni. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, anche perché in quel momento il 9 era vuoto. Tanta paura per il manovratore che era a bordo, ma nessun danno anche per lui.

Vandali contro Atm, i precedenti

Non è la prima volta nell'ultimo periodo che i mezzi Atm, e i dipendenti, si trovano a fare i conti con i vandali. La notte di Halloween a farne le spese era stato un mezzo della 57, letteralmente assaltato da due giovani in zona Quarto Oggiaro. I due avevano spruzzato della schiuma sul vetro dell'autista e poi con un paio di estintori avevano sfondato un vetro del pullman per poi vandalizzare anche l'interno dell'autobus.

Il sabato precedente, invece, teatro dei blitz era stata la zona di via Forza Armate. Lì il mirino era finito su due mezzi della 67 e della 63 che verso mezzanotte - in pieno coprifuoco per l'emergenza coronavirus - erano stati bersagliati con pietre e sassi da alcuni ragazzi, poi riusciti a fuggire.