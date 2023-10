A Milano 1.700 bambini senza casa e troppo svantaggio educativo

Quasi 13mila minori senza casa o senza fissa dimora in Italia, 1700 solo a Milano. Nel capoluogo lombardo il 40% delle scuole primarie è dotato di mensa, un numero esiguo se confrontato con Firenze (86%) o Torino (80%). Per i giovani affetti da disabilità, poi, Milano non brilla: il 36% degli istituti scolastici ha le rampe d’accesso, ma la media italiana sfiora il 45%. Questi sono alcuni dei dati snocciolati da Save the Children che ha evidenziato le condizioni disagevoli dei minori nelle città metropolitane d’Italia.

Nel nostro paese, per ogni bambino ci sono 12 metri quadrati di aree sportive, 1,4 di parchi urbani e un metro di aree sociali attrezzate. Buio pesto sui mezzi di trasporto che per il 30% delle famiglie sono insufficienti per raggiungere i vari quartieri. Le aree utilizzabili ci sono: a Milano sono 889 i beni confiscati alla criminalità organizzata, ma solo 19 sono attualmente in uso per i minori.

Svantaggio educativo

Pur essendo una grande città, vocata al progresso, a Milano sono troppe le zone in cui lo svantaggio educativo è elevato. Il 36% dei residenti nel municipio 7, quindi Forze Armate, San Siro e Baggio, ha la terza media e il 31% dei cittadini tra i 15 e i 65 anni è disoccupato. I livelli più alti di disoccupazione si toccano nel centro storico.

A tal proposito, Save the Children lancia la campagna Qui Vivo a cui si associa “Qui un quartiere per crescere”, l’iniziativa che si prefigge di migliorare il contesto di vita dei giovani nei diversi territori. Il progetto prevede il coinvolgimento inizialmente di cinque quartieri italiani che in 9 anni dovranno essere migliorati grazie anche all’aiuto dei principali attori locali.