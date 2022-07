Carabiniere precipita da una cascata e muore

Non c'è stato nulla da fare. È stato dichiarato morto lunedì mattina Saverio Cirillo, il carabiniere di 34 anni rimasto coinvolto domenica in un incidente avvenuto in Val Verzasca, nel canton Ticino, nella zona del torrente 'Valegg da Cansgell'.

Stando a quanto finora appreso, il vicebrigadiere - che era in servizio alla compagnia di Legnano - era in compagnia di un amico quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso l'equilibrio cadendo in acqua. Trascinato dalla corrente è poi precipitato da una cascata, da un'altezza di 10 metri. Soccorso dal compagno e poi dai medici, il militare era stato trasportato in elicottero all'ospedale di Lugano con un grave trauma cranico.

Nonostante i disperati tentativi dei dottori di salvargli la vita, poche ore dopo è arrivata la tragica notizia del decesso. Per i rilievi è intervenuta la polizia cantonale, cui adesso spetta il compito di ricostruire le cause del dramma.