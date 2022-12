Arrestato uno scafista a Milano: è accusato di uno sbarco a Lampedusa

Prima il controllo in strada, poi gli accertamenti sui documenti e infine le manette. Un presunto scafista di 29 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato nel pomeriggio di domenica 4 dicembre in via Padova a Milano dagli agenti della questura.

Sulla testa del 29enne, infatti, pendeva un fermo di indiziato di delitto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, provvedimento emesso dalla procura di Agrigento lo scorso 1° ottobre relativo allo sbarco avvenuto a Lampedusa il 17 agosto. In quell'occasione 82 migranti, per la maggior parte bengalesi, erano stati soccorsi a largo dell'isola e accompagnati all'hub di Lampedusa. Secondo le indagini svolte dalla squadra mobile di Agrigento, coordinate dal procuratore Salvatore Vella e dal sostituto Giulia Sbocchia, tra i migranti tratti in salvo ci sarebbero stati alcuni di loro (8 in totale) che avrebbero avuto un ruolo attivo sia nell'organizzazione del viaggio che nello sbarco.

Più nel dettaglio, grazie ai racconti dei migranti, gli investigatori hanno ricostruito che i presunti scafisti erano 8: cinque sudanesi e tre egiziani. Due di quest'ultimi erano stati rintracciati e arrestati nell'hinterland di Napoli, il terzo presunto scafista è stato rintracciato domenica in via Padova. Il 29enne si era rifugiato a Milano per scappare dal decreto emesso dal tribunale siciliano ma è stato fermato durante una operazione di controllo del territorio organizzata da via Fatebenefratelli.

Il viaggio - stando a quanto raccontato dai migranti alle forze dell'ordine - era avvenuto in condizioni drammatiche su un barcone di circa 12 metri senza salvagenti né mezzi di salvataggio.