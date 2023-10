Perché in una stazione di Milano non funziona neanche una scala mobile su 15

Su quindici scale mobili non ne funziona neanche una. Succede alla stazione di Milano-Lancetti, uno dei punti nevralgici del sistema del passante ferroviario.

Da diversi giorni sono fermi gli impianti che portano al piano della stazione, ma anche quelli alle quattro banchine dove fermano tutte le linee suburbane di Trenord. Regolari, invece, gli ascensori. Il disservizio - che si protrae da diversi giorni - ha causato qualche malumore tra i pendolari. La situazione, tuttavia, dovrebbe tornare alla normalità entro fine mese, assicurano da Rfi (società che gestisce l'infrastruttura ferroviaria).

"Le scale mobili non sono guaste ma sono ferme in attesa di una revisione - ha spiegato l'ufficio stampa dell'azienda interpellato da MilanoToday -. Si tratta di un accertamento che deve essere svolto periodicamente come prevede una legge italiana. Una volta terminate le ispezioni saranno riattivate". Le revisioni dovrebbero terminare il 25 ottobre e successivamente gli impianti rientreranno in servizio.