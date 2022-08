"Mio figlio è scappato dai domiciliari": ragazzo trovato in pizzeria

"Mi dispiace ma non riesco a trattenere mio figlio in casa, anche se è ai domiciliari". Con questo messaggio una mamma ha chiesto aiuto al 112. L'accaduto verso le 12.30 di mercoledì 17 agosto in zona Giambellino-Lorenteggio, dove è arrivata la polizia di Stato che, poco dopo, ha trovato il ragazzo in una pizzeria.

(Ancora) nei guai un 18enne egiziano, che si trovava già agli arresti domiciliari e che ora è stato arrestato per evasione. Gli agenti, dopo la segnalazione del genitore, sono riusciti a rintracciarlo all'interno di una pizzeria di piazza Tirana, periferia sud-ovest di Milano.