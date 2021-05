L'uomo agli arresti domiciliari che esce di casa per andare a ubriacarsi

Doveva trovarsi all'interno del suo domicilio in via Fleming dov'era stato rinchiuso

È uscito di casa per andare a bere, nonostante fosse agli arresti domiciliari. Peccato per l'uomo che, proprio mentre si trovava in giro per le strade di Milano, la polizia si sia presentata nella sua abitazione a cercarlo. È stato arrestato per evasione, martedì pomeriggio.

Protagonista è un cittadino originario di Erice (Trapani) di 47 anni. Doveva trovarsi all'interno del suo domicilio in via Fleming, in zona San Siro, dov'era stato "rinchiuso" dopo un furto.

Quando si è trovato i poliziotti del Commissariato Bonola davanti, il 47enne, che secondo la questura era evidentemente alticcio, ha spiegato di essere uscito per "motivi personali".