L'uomo che cerca di scappare dai carabinieri col monopattino

Fuga fallita. Inevitabilmente. Un uomo di 45 anni, cittadino filippino, è stato arrestato martedì pomeriggio dai carabinieri della stazione Porta Garibaldi con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di poco più di un grammo di metanfetamina.

Per lui i guai sono iniziati verso le 18 in via Ornato, dove - alla vista di un'auto dei militari - ha cercato di invertire la marcia a bordo del suo monopattino e di allontanarsi. Il gesto chiaramente non è sfuggito agli uomini in divisa, che gli hanno intimato l'alt.

Nonostante il mezzo, il 45enne ha cercato di scappare ma è stato raggiunto e bloccato in poche decine di metri. In un calzino, i carabinieri gli hanno trovato 1,20 grammi di cristalli, motivo per cui per lui sono scattate le manette.