Milano, detenuto scappa dal tribunale alla fine dell'udienza

La fuga dopo l'udienza. Un ragazzo di 18 anni, un cittadino marocchino in carcere per stupefacenti, ha cercato di scappare mercoledì mattina dal tribunale di Milano prima di essere raggiunto e bloccato da due carabinieri del Rsm, il reparto servizi magistratura.

Stando a quanto appreso, il 18enne era stato accompagnato a palazzo di giustizia dalla polizia penitenziaria per un'udienza. Alla fine del dibattimento, mentre gli agenti della penitenziaria lo scortavano verso il mezzo che avrebbe dovuto riaccompagnarlo a San Vittore, il giovane è scappato dall'uscita di via San Barnaba, cercando di far perdere le proprie tracce.

A rincorrerlo sono stati gli stessi poliziotti e proprio i due carabinieri, che lo hanno "acciuffato" in via Manara. Il 18enne è stato quindi nuovamente affidato alla penitenziaria, che lo hanno poi riportato in carcere.