Scappano dalla polizia in motorino, ma cadono sull'asfalto umido

Giravano in due in motorino, ma alla vista della volante qualcosa è andato storto. Due ragazzi di 24 anni, un marocchino e un italiano, sono stati arrestati questa notte tra via Teuliè e viale Col di Lana, nella zona tra Ticinese e la Darsena. Gli agenti in pattuglia hanno notato un motorino che non appena li ha visti ha fatto una repentina inversione di marcia fuggendo.

Tutto è accaduto poco dopo le 3 di notte. I due a bordo del motorino hanno tentato di scappare dalla polizia, il perché non è ancora noto. Nella fuga, però, l’asfalto umido ha fatto perdere il controllo del motociclo. Il conducente è stato fermato dagli agenti in via Teuliè, il passeggero è scappato a piedi, ma non per molto.

La polizia ha raggiunto il secondo ragazzo all’altezza di via Col di Lana, poco più avanti. In un attimo, l’aggressione. Uno dei due fermati si scaglia contro un agente tirando un calcio alla gamba e ferendogli la mano, una prognosi di 5 giorni. Entrambi sono risultati con precedenti e sono stati arrestati con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.