Pranzo di Pasquetta in agriturismo, scappano senza pagare il conto

Hanno prenotato in 10, si sono presentati in 6 e se ne sono andati senza pagare il conto del ristorante. È successo il giorno di Pasquetta a un agriturismo del Milanese, precisamente alla Cascina Pietrasanta di Magenta. Sono stati gli stessi titolari a denunciare pubblicamente il fatto, sui social della struttura, raccontando quanto avvenuto.

Il post inizia con un "grandissimo ringraziamento" a tutti coloro che si sono recati in cascina durante le festività pasquale, ma "con un po' di amaro in bocca". Da una parte, per le prenotazioni non rispettate ("2 tavoli che non si sono presentati, più di 20 persone mancanti dai tavoli presenti"), pur se i gestori sottolineano che "accade spesso e ci siamo anche quasi abituati, anche se una chiamata per avvisare farebbe bene", per non sprecare cibo. Dall'altra parte, per chi è 'scappato via', a fine pranzo, senza pagare.

"Non possiamo accettare nella maniera più assoluta - scrivono i gestori - che un tavolo da 10 persone, per cui se ne sono presentate solamente 6, non ci abbia pagato il conto". A quanto pare, i 'fuggitivi' non avrebbero più risposto alle (doverose e comprensibili) chiamate da parte dell'agriturismo. "Grazie a Chiara M. e ai suoi amici per essere venuti e aver trascorso un bel pomeriggio da noi, senza avere avuto il minimo rispetto per chi li ha fatti stare bene oggi", si conclude il post: "Non è tanto per la questione di soldi, ma proprio per l'assoluta mancanza di rispetto verso chi, come noi, dedica tutti i giorni di festa per far stare bene gli altri, sacrificando spesso anche i propri rapporti famigliari... Questo fa molto male".

Sotto il post, numerosi i commenti di solidarietà ai gestori dell'agriturismo, che sottolineano la mancanza di rispetto e la scarsa attenzione allo spreco di cibo per chi prenota senza poi presentarsi, e stigmatizzano il comportamento di chi è scappato dal locale senza pagare il conto.