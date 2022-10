Anziana e malata, era a San Vittore da due settimane: scarcerata

Esce dal carcere di San Vittore la donna di 85 anni non autosufficiente e malata, che si trovava nell'istituto penitenziario milanese da due settimane. Il caso era emerso in questi giorni, denunciato dall'associazione Antigone. La donna doveva scontare otto mesi di reclusione per occupazione abusiva, ed era stata tradotta in carcere poiché, durante un controllo, non era stata trovata presso il campo nomadi dell'hinterland di Milano in cui stava scontando gli arresti domiciliari.

Tuttavia la sua permanenza in carcere, date le condizioni precarie di salute, era estremamente complicata, richiedendo un'assistenza sanitaria e personale costante da parte degli operatori e delle altre detenute. Il carcere non era sicuramente il luogo adatto per la detenzione. E così il magistrato di sorveglianza, prendendo atto della realtà, ha esaminato la questione in modo urgente e disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, con conseguente scarcerazione per l'85enne.