Calciatore arrestato per stupro, il dna non è il suo: scarcerato

Di nuovo libero. È stato scarcerato Stanislav B., 25 anni, calciatore dilettante della Vogherese, che a fine gennaio era stato arrestato con l'accusa di aver violentato un ragazza di 19 anni la notte tra il 22 e il 23 ottobre scorsi in un'area cani nel quartiere Niguarda di Milano.

Il 25enne è stato scarcerato dopo gli esiti del test del dna perché gli accertamenti hanno escluso che le tracce genetiche repertate sulla vittima siano sue. Dopo le analisi l'avvocata Daniela Damiano ha presentato l'istanza di revoca di misura cautelare che è stata accolta dal giudice.

Davanti al gip Alberto Carboni, nell'interrogatorio di garanzia dopo essere finito in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata, il giocatore aveva negato di aver avuto alcun rapporto con la giovane, assicurando proprio che le tracce di Dna non erano sue. Il 25enne aveva ammesso di aver incontrato quella sera la 19enne e di averci parlato, ma - al contrario di quanto gli viene contestato dall'indagine della pm Rosaria Stagnaro e della Squadra mobile - aveva raccontato di essersi allontanato quando la 19enne, in stato di ubriachezza, gli aveva fatto intendere di volere un rapporto. Al giudice il calciatore aveva inoltre indicato la presenza di altri due uomini poco distanti da loro.

Secondo la ricostruzione di investigatori e inquirenti, la vittima nei pressi dell'area verde avrebbe incontrato il suo aguzzino che dopo averne carpito la fiducia - "anche sfruttando" la sua "condizione di minorata difesa", avevano puntualizzato i poliziotti - l'avrebbe prima sfidata a bere tutta una bottiglia di vodka che la ragazza aveva con sé. Poi, dopo avere provato a baciarla, l'avrebbe indotta a seguirlo in un'area cani, in una zona isolata del parco, dove avrebbe approfittato di lei.