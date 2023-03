Vende scarpe e abiti contraffatti o rubati grazie ai social: 35enne nei guai

Un sudanese di 35 anni è stato denunciato dalla polizia per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Venerdì pomeriggio, gli agenti del commissariato Sempione, impegnati in un servizio di contrasto alla microcriminalità, hanno notato in via Farini angolo viale Stelvio, una compravendita di capi d’abbigliamento tra due uomini. I poliziotti hanno controllato il sudanese, che a bordo della sua bicicletta mostrava abiti, scarpe e accessori a un cittadino egiziano di 52 anni, e hanno riscontrato che la merce era contraffatta.

All’interno dell’abitazione del 35enne, a ridosso del quartiere Bovisa e di via Farini, sono state rinvenute e sequestrate 40 paia di scarpe, 36 capi d’abbigliamento di varie marche griffate e 675 euro in contanti.

Da accertamenti è emerso che una parte della merce era di provenienza furtiva e diversi prodotti contraffatti. Inoltre, è stato sequestrato anche un computer portatile con diverse informazioni riguardanti la vendita della merce, che avveniva tramite i social, dove il 35enne adescava i clienti per poi incontrarli in diversi punti della città.