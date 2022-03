Il ladro di scarpe incastrato dalle telecamere

Nella notte, ha infranto la vetrina di un negozio, è entrato e ha rubato tre paia di scarpe. Ma le telecamere lo hanno ripreso e sul posto è arrivata la polizia, che lo ha arrestato. Il tentativo di furto nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 marzo in via Padova.

In manette un 48enne venezuelano, con precedenti e irregolare in Italia. Poco prima aveva spaccato il vetro di 'Tentazioni donna' per rubare all'interno. La sicurezza, però, grazie alle immagini di videosorveglianza si è accorta di tutto e ha allertato il 112.

Sul posto è arrivata una volante, che ha rintracciato il 48enne nelle adiacenze del negozio. Con sé aveva tre paia di scarpe appena rubate, del valore complessivo di circa 300 euro.