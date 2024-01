Uomo schiacciato da un bancale in fabbrica: è in coma

Intubato e privo di sensi. È così che il personale del 118 arrivato con ambulanza, automedica ed elisoccorso ha trasportato in ospedale l’operaio di 57 anni rimasto schiacciato da un bancale in una ditta a Settimo Milanese. L’incidente sul lavoro è avvenuto poco prima delle 14, all’interno della Satisloh, una fabbrica specializzata nella produzione di lenti.

Sul posto, in via Campaccio 13, sono arrivati i soccorritori in codice rosso. Il ferito è stato traferito al Niguarda di Milano in condizioni delicatissime per via di un doppio trauma: toracico e cranico.

Per fare i rilievi e comprendere le ragioni che hanno portato all’infortunio, alla Satissloh sono arrivati gli agenti della polizia locale di Settimo. Per il momento non è stata divulgata l’esatta dinamica dell’accaduto. Sono in corso le verifiche per capire se sono state adottate tutte le precauzioni e rispettate tutte le misure di sicurezza del caso.