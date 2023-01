L'uomo che si schianta fuori dal commissariato con l'auto piena di spade e spranghe

Prima è andato lì a chiedere aiuto. Poi, qualche minuto dopo, si è ripresentato in auto, a tutta velocità, finendo la propria corsa contro la macchina di un poliziotto. Un uomo di 39 anni, un cittadino boliviano, è stato arrestato all'alba di lunedì a Milano con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo aver seminato il panico fuori dal commissariato di Porta Ticinese, in via Tabacchi.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, verso le 6, il 39enne ha raggiunto il commissariato e ha chiesto di chiamare un'ambulanza. All'arrivo dei soccorsi, però, l'uomo si è rifiutato di salire sul mezzo del 118 e si è allontanato senza dire nulla. Poco dopo, però, è arrivato di nuovo lì fuori ma questa volta a bordo della sua macchina.

Visibilmente ubriaco, il 39enne ha centrato in pieno la macchina di un poliziotto e si è poi scagliato contro gli agenti che erano al corpo di guardia. Fermato e immobilizzato, per lui sono scattate le manette. Nella sua vettura sono state trovate tre spade in acciaio e due bastoni in ferro da un metro. Il 39enne deve anche rispondere delle accuse di danneggiamento aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.