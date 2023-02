Hanno rubato lo zaino a Elly Schlein sul treno per Milano

La candidata per le primarie del Pd Elly Schlein è stata derubata su un treno da Verona a Milano Centrale nelle scorse ore. È stata lei stessa a raccontare l'episodio sui social.

"Mi hanno rubato lo zaino oggi sul treno da Verona a Milano centrale, poco prima o poco dopo la fermata di Brescia", ha detto. "Se a chi l’ha rubato dovesse arrivare questo messaggio, lo prego di restituirlo in qualche modo, di lasciarlo da qualche parte che sia trovabile. Non tanto per il computer - mica m’illudo - ma per i taccuini dove ho raccolto testimonianze e voci incrociate in questo lungo viaggio, i miei occhiali, la borraccia, le lettere che alcuni di voi mi hanno consegnato con le loro speranze e proposte, da Sud a Nord. Quelle mi dispiace tantissimo perderle", ha proseguito.

Elly Schlein, parlamentare 38enne, ex vicepresidente della Regione Emilia Romagna, domenica affronterà Stefano Bonaccini alle primarie del Partito democratico. Si può votare solo il 26 febbraio, dalle 8 alle 20. Si tratta di elezioni aperte anche ai non iscritti, e per votare basterà presentarsi - muniti di documento valido e tessera elettorale - al gazebo indicato sul sito del Partito democratico. Dopo un lungo congresso che si è svolto nei circoli, al quale hanno partecipato anche Paola De Micheli e Gianni Cuperlo, Stefano Bonaccini e Elly Schlein hanno acquisito il diritto di confrontarsi al "ballottaggio" dei gazebo. Chi prenderà più voti sarà il nuovo segretario del Pd.