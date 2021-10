Trovati abiti con 'strane sostanze': sul posto la scientifica

Polizia scientifica all'opera per analizzare alcuni vestiti gettati in terra e cosparsi di alcune sostanze non ancora identificate. L'episodio nella mattinata di lunedì 18 ottobre all'interno del parchetto di largo Tazio Nuvolari, nelle adiacenze di Romolo.

Tre volanti della polizia di Stato sono intervenute sul luogo insieme alla scientifica per fotografare l'area del ritrovamento e, soprattutto, prelevare gli indumenti che dovranno essere analizzati per escludere che siano legati al compimento di un reato.

Sul posto anche la polizia locale di Milano con l'unità cinofila. Mentre posizionavano numeri e lettere a terra, gli agenti sono stati ripresi da alcuni residenti, incuriositi dalla scena.