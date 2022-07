Sciopero dei lavoratori delle low cost: aerei a rischio domenica 17 luglio

Domenica 17 luglio è una giornata complicata per chi deve spostarsi in aereo, soprattutto con le compagnie low cost. Sono garantiti i voli tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21, mentre la fascia più a rischio è quella dalle 14 alle 18, quando scatta lo sciopero indetto da Filt-Cgil e Uiltrasporti per piloti e assistenti di volo di Ryanair, Easyjet, Volotea, Malta Air e Crewlink. Contemporanemaente si terranno quattro presidi dei lavoratori a Malpensa, Orio al Serio, Fiumicino e Pisa.

"Dopo gli scioperi degli scorsi 8 e 25 giugno non è ancora stato avviato un confronto sulle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante", avevano affermato i sindacati rilevando i problemi di organico e i turni di lavoro troppo pesanti. Sempre domenica 17 sono previsti anche scioperi del personale Enav in diversi aeroporti italiani tra cui il centro di controllo aereo di Milano, competente per Linate e Malpensa: in questo caso sono interessate tutte le compagnie aeree. E poi sciopera anche il personale di vigilanza, anche in questo caso tra le 14 e le 18.

Il momento complicato nei cieli d'Europa

L'agitazione si aggiunge a un momento complicato per il trasporto aereo in tutta Europa. La pandemia covid aveva provocato la riduzione del personale, ma la ripresa improvvisa delle prenotazioni ha colto impreparate le compagnie aeree e le società aeroportuali, anche perché non basta assumere nuovo personale: occorre formarlo e, per alcune mansioni, ci vogliono mesi. Il risultato è che diversi voli vengono cancellati, con enormi disagi per chi aveva prenotato il biglietto.