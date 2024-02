Lo sciopero degli avvocati di Milano per il caso di Alessia Pifferi

Riassegnare ad altri pubblici ministeri sia il processo ad Alessia Pifferi sia le indagini sulle psicologhe di San Vittore e l'avvocata della donna, togliendo entrambi i casi al pm Francesco De Tommasi. Lo chiede la Camera Penale di Milano al capo della procura Marcello Viola, confermando ufficialmente lo sciopero degli avvocati per il 4 marzo, giornata in cui tra l'altro sarà celebrata un'altra udienza del processo a carico di Alessia Pifferi, accusata di avere fatto morire la figlia Diana di stenti.

Come si ricorderà, il pm De Tommasi ha indagato l'avvocata di Alessia Pifferi, Alessia Pontenani, e le due psicologhe che avevano seguito il caso nel carcere di San Vittore accusandole di avere, in sostanza, "fornito un alibi" alla donna, che consisterebbe nella sua limitata capacità di intendere e di volere legata a un presunto quoziente intellettivo pari a quello di una bambina. Dopo la notizia dell'indagine sull'avvocata e sulle psicologhe, l'altra pm che conduceva il processo, Rosaria Stagnaro, ha rinunciato al caso, non essendo stata informata del nuovo filone d'inchiesta.

"Diritto alla propria linea difensiva"

"Il diritto di difesa e di esercizio del diritto alla prova nel processo - si legge in una nota della Camera Penale - sono stati pericolosamente intaccati dalla condotta del pubblico ministero il quale, anziché contestare la prova nel processo, ha usato impropriamente il suo potere investigativo, rischiando di intimidire difensore, personale sanitario, consulenti, periti e, in ultima analisi, i giudici che, ne siamo certi, non consentiranno ingerenze". Per la Camera Penale, "il difensore deve scegliere la propria linea difensiva senza che tale scelta possa essere in sé sindacata o considerata reato", ed è inaccettabile che "la richiesta di accertare l'imputabilità venga stigmatizzata come strumento per sottrarsi indebitamente alle proprie responsabilità".

Processo mediatico

La Camera Penale contesta anche le modalità d'indagine e di notifica. Il decreto di perquisizione per le psicologhe, che conteneva anche il nome dell'avvocata, sarebbe stato "diffuso a mezzo stampa" ore prima della notifica all'avvocata stessa, avvenuta nei locali di Palazzo di Giustizia per il tramite della polizia penitenziaria, senza il coinvolgimento del procuratore aggiunto di turno. Col risultato della "ennesima diffusione di atti" senza rispettare la riservatezza delle indagini, "con il conseguente processo mediatico parallelo". La successiva convocazione degli ex difensori di Pifferi, poi, pregiudicherebbe "l'equilibrio che governa il rapporto tra assistito e difensore", e in particolare l'obbligo degli avvocati di mantenere il segreto anche se l'incarico è stato tolto. Ma si contesta anche che una delle due psicologhe ("indagata libera") sia stata inizialmente convocata per l'interrogatorio all'interno del carcere di Opera.