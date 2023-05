Prosegue il blocco dei facchini al magazzino della Coop

Diverse decine di camion parcheggiati. Uno accanto all'altro. Succede in via Aldo Moro a Pieve Emanuele, fuori dal magazzino della Coop, deposito bloccato da uno sciopero a oltranza - iniziato giovedì 4 maggio - organizzato dai facchini della logistica e guidata dal sindacato Sì Cobas. Una protesta nata per chiedere aumenti salariali.

Nella giornata di lunedì 8 maggio si erano verificati alcuni attimi di tensione con scontri. Il primo scontro è avvenuto tra gli operai rappresentati da Cisl e Si Cobas e altri lavoratori della cooperativa specializzata in servizi di logistica che ha in appalto il facchinaggio della Coop. I dimostranti sono stati caricati dalle forze dell'ordine nel tentativo di allontanarli dall'ingresso dello stabilimento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della croce rossa, che hanno medicato i 5 contusi.

Nei giorni scorsi qualcuno dei manifestanti aveva denunciato di aver sentito esplodere tre colpi di pistola. In effetti, sul posto erano stati trovati tre bossoli a salve ma a circa 200 metri dai cancelli del deposito. Non è ancora del tutto chiaro se sia stato un gesto intimidatorio o se l'episodio non sia collegato alla protesta che ha tra i suoi obiettivi quello del miglioramento salariale dei lavoratori.