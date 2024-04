Sciopero al Museo del Novecento, lavoratori dei musei civici occupano parte della piazza

Sciopero dei lavoratori dei musei civici di Milano che nel pomeriggio di domenica 21 aprile hanno occupato lo spazio davanti al Museo del Novecento.

Diversi i motivi che hanno portato alla protesta. “Le rivendicazioni sono molteplici: da quelle che toccano la quotidianità, come avere uno spazio e un tempo per la pausa pranzo (in condizioni igieniche idonee), attraverso quelle che riguardano diritti fondamentali come la sicurezza sul luogo di lavoro, fino a quelle salariali, come l'applicazione del CCNL Federculture e il riconoscimento del giusto livello di inquadramento - si legge in una nota della Usb -. Tutte rivendicazioni che passano attraverso l'apertura di un tavolo con aziende (Coopculture e Dussmann) e Comune, che ancora dopo mesi di richieste e mobilitazioni rimangono sordi alle richieste dei lavoratori”.

Lo sciopero e l’occupazione di parte della piazza sono arrivate dopo più di due ore di assemblea pubblica congiunta tra operatori di sala e biglietterie. Diversi i i punti emersi. “Oltre alla disparità di trattamento che le aziende riservano ai due appalti (per la biglietteria è stato aperto un tavolo, per la sala no), il vero muro è stato eretto dalla Committenza, che rifiuta di aprire un dialogo, non solo sul contratto Federculture per i bandi futuri, ma su tutte le questioni che riguardano il loro lavoro - hanno puntualizzato dal sindacato -. Non è questo il modello di città che vogliamo, che privatizza spazi e servizi pubblici a scapito di lavoratori e cittadini e nemmeno si rende disponibile al confronto quando è impossibile viverci e lavorarci”.