Riders in sciopero a Milano: "Pagati 1,12 euro per ordine"

In bici per protestare, non per le consegne. Mercoledì pomeriggio i riders hanno scioperato a Milano con un corteo su due ruote in giro per la città andato in scena dopo un'assemblea che si è tenuta in zona Martesana. Obiettivo, si legge in una nota del sindacato Usb, "gridare la loro rabbia in un momento in cui si trovano ulteriormente sotto attacco delle multinazionali del delivery".

"Di fronte alla chiusura di Uber, che ha lasciato senza lavoro circa 8mila rider dall'oggi al domani, che si sono trovati senza alcuna tutela sociale, e al taglio della tariffa base di un ordine di Glovo - ora 1,12 - , che rende le condizioni di lavoro già di iper sfruttanento ancora peggiori, i rider alzano la testa", hanno sottolineato dalla sigla.

"Dopo gli scioperi spontanei del weekend, continuiamo ad organizzarci per un autunno di lotte, che hanno come obiettivo l'applicazione del giusto contratto per tutte le aziende di delivery, dalle più grandi alle più piccole, ovvero il contratto collettivo nazionale della logistica, senza alcun accordo peggiorativo. Siamo pronti a lottare nelle piazze e nei tribunali - hanno concluso da Usb - perché finalmente vengano rispettati i diritti di tutti i lavoratori di questo settore".