Martedì sciopero di 24 ore del trasporto aereo e presidio a Milano Linate

24 ore di sciopero nazionale del trasporto aereo e un presidio nello scalo milanese di Linate. Succederà martedì 6 luglio.

In occasione della mobilitazione, Filt Cgil, Uiltrasporti ed Ugl Ta hanno organizzato un presidio dei lavoratori all’aeroporto di Milano Linate, piano arrivi zona parcheggio Ncc, dalle ore 10 alle 14.

Al centro della manifestazione alcune richieste avanzate dai sindacati per il settore, tra le quali il no ai licenziamenti, l'istituzione di un tavolo di crisi permanente sul trasporto aereo per la risoluzione delle crisi delle società di gestione aeroportuale, degli handlers, del catering e di tutti i vettori; la definizione della clausola di sito di Linate e Malpensa in difesa dell’occupazione e dei diritti acquisiti.

Le sigle sindacali chiedono inoltre una risoluzione per le vertenze aziendali che riguardano personale di terra e di volo; la rivisitazione del piano nazionale degli aeroporti; interventi a favore della salute e della sicurezza sicurezza e il riconoscimento dei lavori gravosi; l'applicazione dell’art.203 del decreto rilancio sui minimi contrattuali; il rifinanziamento del fondo di solidarietà del trasporto aereo.