Doppio sciopero dei treni in arrivo per il mese di maggio

Lunedì 17 maggio è previsto uno sciopero del personale ferroviario in Italia. I treni saranno a rischio in tutta la nazione per otto ore, dalle 9.01 alle 16.59. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Taf, Slm Fast Confsal e Orsa ferrovie. L'adesione alla protesta, visto il numero massiccio di sigle aderenti, si prevede altissima.

A Milano e in Lombardia saranno perciò a rischio i treni regionali di Trenord e quelli di Trenitalia.

Sciopero Trenord del 31 maggio

L'ultimo giorno di maggio, lunedì 31, sul sito del ministero si annuncia il possibile sciopero del personale Trenord (sigle Rsu 1A Pdm, Rsu 1B Pdb). Sempre otto ore di stop previste dalle 9.01 alle 16.59. Anche in questo caso l'entità dei disagi sarà proporzionale all'adesione dei lavoratori dell'azienda lombarda.

Nel mese di maggio - quello ormai ribattezzato come il mese delle "riaperture" - ci saranno complessivamente tre scioperi dei trasporti che riguarderanno anche Milano e i suoi cittadini. Oltre a quello dei treni c'è anche quello del trasporto pubblico locale.