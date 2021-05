Sciopero dei treni Trenord lunedì 31 maggio, orari di garanzia e treni coinvolti

Sciopero dei treni Trenord nella giornata di lunedì 31 maggio 2021. Dalle 9.01 alle 16.59, alcune sigle hanno indetto l'agitazione che interessa il personale mobile. Possibili cancellazioni o variazioni dei servizi regionali, aeroportuali e suburbani.

Come sempre sono "salve" le fasce di garanzia previste per legge: tutti i treni che partono entro le 9 con arrivo previsto entro le 10 arriveranno a destinazione, per quanto riguarda la mattinata. Trenord fa sapere che, in caso di mancate corse del Malpensa Express verso l'aeroporto varesino, da Cadorna sarà possibile usufruire dei bus senza fermate intermedie.

E martedì 1 giugno si replica ma, questa volta, per il trasporto pubblico locale. In questo caso ad essere coinvolti saranno i mezzi Atm e l'agitazione, di 24 ore, è indetta da Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Ugl a livello nazionale, oltre a Orsa per Atm a Milano. I disagi saranno dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio.