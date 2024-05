La fabbrica chiude (per ristrutturazione) e trasloca: scatta la protesta alla Zucchi

Cancelli chiusi. Per tutti. Hanno occupato la fabbrica e si sono riuniti in assemblea permanente i lavoratori della Zucchi di Rescaldina (hinterland nord-ovest di Milano). Una decisione arrivata all’improvviso nella giornata di giovedì 2 maggio dopo che l’azienda, altrettanto all’improvviso, ha comunicato la volontà di chiudere il capannone e trasferire gli oltre 100 lavoratori in altri siti produttivi (a partire da lunedì 6 maggio). Il motivo? Uno solo, ristrutturare la fabbrica. Meglio, ricostruirla ex novo.

“Lo scorso 23 aprile la società ha fatto un incontro con sindacati e Rsu e ha comunicato dall’oggi al domani di trasferire i lavoratori da Rescaldina in altri siti produttivi”, ha spiegato Luciano Pellizzaro, sindacalista della Cgil che sta seguendo la questione insieme ai colleghi di Cisl e Uil. Il piano di Zucchi è “semplice”: riorganizzare l’area logistica (che da sola dà lavoro a oltre 50 persone) in un capannone di Pavia; trasferire l’area amministrativa tra Legnano e Milano e, infine, traslocare la sezione “allestimento e show-room” a Vimercate. Tutto ciò per poter sistemare lo storico capannone dove è nata e cresciuta la Bassetti.

“Il sito è abbastanza anziano, negli anni non sono state eseguite importanti opere di manutenzione e attualmente presenta qualche criticità - ha spiegato Pellizzaro interpellato da MilanoToday -. All’azienda abbiamo avanzato diverse richieste, primo tra tutti un servizio di bus-navetta per i lavoratori della logistica, oltre a inserire il tragitto Rescaldina-Pavia nell’orario di lavoro. L’azienda ha risposto offrendo quattro furgoni da nove posti che avrebbero dovuto guidare i dipendenti a turno - ha proseguito il sindacalista -. Non solo, la Zucchi precisato che il tragitto non sarebbe stato considerato orario lavorativo”.

I sindacati, inoltre, hanno espresso qualche perplessità sul progetto presentato dalla società. La fabbrica di Rescaldina, infatti, non subirebbe un semplice “revamping”, lo stabilimento - secondo i piani dell’azienda - dovrebbe essere quasi abbattuto e ricostruito ex novo. Secondo quanto appreso da MilanoToday il progetto sarebbe già stato disegnato e depositato in municipio, ma il comune avrebbe chiesto diverse integrazioni. Secondo il colosso del tessile l’intervento - e dunque il trasferimento dei dipendenti - durerebbe circa due anni, molto più critici i sindacati secondo cui lo stesso lasso temporale, invece, sarebbe necessario per sbrigare le pratiche burocratiche.

Nel frattempo è esplosa la protesta all’interno della fabbrica. I lavoratori hanno fatto sapere che intendono portare avanti la loro azione di protesta “fino a quando la direzione non modificherà le proprie decisioni, aprendo un tavolo serio di confronto”.